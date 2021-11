Homem com o corpo todo tatuado amputa dois dedos para ficar parecido com um alien

Anthony Loffredo, conhecido pelo 'Projeto Alien Negro', resolveu amputar dois dedos da mão esquerda para ficar mais parecido com um alien. O procedimento inusitado não é o primeiro realizado pelo francês, que já passou por modificações nas orelhas, nariz e parte dos lábios, tudo para ficar parecido com o que seria um ser extraterrestre. As informações são do Extra.

Aos 33 anos, Anthony acredita que já tenha alcançado 66% da transformação inicialmente desejada, ele já conta com um buraco no nariz, procedimento nomeado de rinotomia, vários piercings, lábios tortos, vários "caroços" pela cabeça e agora, seu mais novo requisito, três dedos em uma mão, confira o antes e depois da sua modificação: