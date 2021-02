Home office leva as pessoas a trabalhar 10 horas a mais por semana

As pessoas que trabalharam em casa durante a pandemia de covid trabalharam a mais dez horas a cada semana em comparação com quando estavam no escritório, mostrou um estudo.

O NordVPN Teams, que fornece serviços de rede digital para empresas, descobriu que a semana média de trabalho aumentou 25% no Reino Unido.

A empresa coletou dados sobre o uso médio de seus servidores VPN de negócios no mês passado e os comparou com os do ano passado, incluindo níveis pré-pandêmicos.

De acordo com as restrições nacionais introduzidas no início deste ano, o primeiro-ministro Boris Johnson ordenou que todos na Inglaterra trabalhassem em casa, se pudessem.

A Grã-Bretanha, ao lado da Áustria, Canadá e Estados Unidos, viu um aumento "constante" de duas horas e meia em na jornada de trabalho dos funcionários em trabalho remoto, relata o The Telegraph.

Enquanto isso, o número de horas de trabalho das pessoas caiu para os níveis anteriores à pandemia na Bélgica, Dinamarca, França e Espanha em janeiro.

A empresa disse: “O horário de trabalho online em alguns países europeus começou a se estabilizar, com os funcionários tendo a oportunidade de retornar ao escritório em alguma função. No entanto, os funcionários no Reino Unido e na Holanda estão trabalhando até as 20h, saindo regularmente mais tarde do que o normal para encerrar um dia de trabalho prolongado.”

Aqueles que estão fora de casa sem uma “desculpa razoável” - incluindo aqueles que estão trabalhando fora quando não é necessário - podem ser multados em mais de R$ 1 mil.