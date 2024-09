Hezbollah e Israel trocam fogo em meio a temor de aumento do conflito

O conflito entre Israel e o Hezbollah atingiu um novo patamar neste domingo, com aviões de guerra israelenses realizando os bombardeios mais intensos em quase um ano no sul do Líbano. Em resposta, o Hezbollah disparou foguetes contra o norte de Israel, em um cenário que sinaliza uma escalada significativa na região.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que os ataques continuarão até que seja seguro o retorno dos residentes evacuados do norte de Israel. Isso sugere a possibilidade de um prolongamento do confronto, já que o Hezbollah declarou que manterá suas ações até a obtenção de um cessar-fogo na guerra em Gaza.

“Nos últimos dias, infligimos ao Hezbollah uma série de golpes que eles jamais imaginaram”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um vídeo divulgado à imprensa. "Se o Hezbollah não entendeu a mensagem, eu prometo a vocês que ele entenderá."



A tensão entre as duas partes vem crescendo, especialmente na última semana, quando o Hezbollah abriu uma segunda frente de combate contra Israel em solidariedade aos palestinos, que enfrentam uma ampla ofensiva israelense em Gaza.

No sábado, os militares israelenses informaram que atingiram cerca de 290 alvos, incluindo vários lançadores de foguetes do Hezbollah, e que as operações continuarão com mais bombardeios nos próximos dias.

Com os combates se intensificando, a perspectiva de uma solução rápida parece cada vez mais distante, e a região segue em alerta máximo.