Chefe do Hezbollah denuncia ataques israelenses como declaração de guerra

“Ataques israelenses mortais que explodiram rádios e pagers do Hezbollah passaram de todos os limites”, disse o líder do movimento libanês fortemente armado e apoiado pelo Irã nesta quinta-feira, em um discurso transmitido enquanto explosões sônicas de aviões de guerra israelenses sacudiam prédios em Beirute.

O Líbano e o Hezbollah culparam Israel pelos ataques aos equipamentos de comunicação do Hezbollah, que mataram 37 pessoas e feriram cerca de 3.000, sobrecarregando os hospitais libaneses e causando uma devastação sangrenta no grupo militante.

Israel não comentou diretamente sobre os ataques, que, segundo fontes de segurança, provavelmente foram realizados pela agência de espionagem Mossad, que tem um longo histórico de realizar ataques sofisticados em solo estrangeiro.

“Não há dúvida de que fomos submetidos a um grande golpe militar e de segurança, sem precedentes na história da resistência e sem precedentes na história do Líbano”, disse o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em seu discurso na TV, filmado em um local não revelado.

“Esse tipo de matança, ataque a alvos e crime pode não ter precedentes no mundo”, disse, aparecendo em frente a um fundo vermelho sem características, usando seu habitual turbante preto.

Os ataques "passaram de todos os limites", disse. "O inimigo foi além de todos os controles, leis e moral", disse, acrescentando que os ataques "podem ser considerados crimes de guerra ou uma declaração de guerra, podem ser chamados de qualquer coisa e merecem ser chamados de qualquer coisa. É claro que essa era a intenção do inimigo"

Enquanto a transmissão ia ao ar, estrondos sônicos ensurdecedores de aviões de guerra israelenses sacudiram Beirute, um som que se tornou comum nos últimos meses, mas que adquiriu um significado maior à medida que a ameaça de uma guerra total aumenta constantemente. Israel disse que seus aviões de guerra atingiram o sul do Líbano durante a noite. Segundo o Hezbollah, os ataques aéreos foram retomados na região da fronteira durante a tarde.

Nasrallah disse que o Hezbollah espera que tropas israelenses entrem no sul do Líbano porque isso criaria uma "oportunidade histórica" para o grupo apoiado pelo Irã.

Nenhuma escalada militar, matança, assassinato ou guerra total faria com que os residentes israelenses voltassem para a área da fronteira, acrescentou, referindo-se a uma das principais prioridades de guerra do governo israelense.

VEJA MAIS

Embora Nasrallah tenha descrito os ataques como sem precedentes, acusando Israel de tentar matar 5.000 pessoas, ele também minimizou o impacto sobre o Hezbollah, dizendo que a estrutura do grupo não foi abalada.

"Sim, recebemos um grande e duro golpe, mas essa também é a natureza da guerra", disse Nasrallah. "Sabemos que nosso inimigo tem superioridade em nível tecnológico e nunca dissemos o contrário."

Israel enfrentará "uma resposta esmagadora do eixo de resistência", disse o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, para Nasrallah nesta quinta-feira, de acordo com a mídia estatal.

Dois soldados israelenses foram mortos em combate na quinta-feira no norte de Israel, segundo o Exército israelense.

Os ataques aos equipamentos de comunicação do Hezbollah semearam o medo em todo o Líbano, com pessoas abandonando os aparelhos eletrônicos por medo de carregarem bombas nos bolsos.

O Hezbollah disparou mísseis contra Israel no dia seguinte ao ataque entre fronteiras de 7 de outubro pelo grupo militante palestino Hamas, que desencadeou a guerra de Gaza e, desde então, tem havido constantes trocas de ataques. Embora nenhum dos lados tenha permitido que isso se transformasse em uma guerra em grande escala, a situação levou à retirada de dezenas de milhares de pessoas da área de fronteira de ambos os lados.