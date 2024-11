Hello Kitty completa 50 anos nesta sexta-feira

A adorável e enigmática personagem que adorna quase tudo, de bolsas a panelas de arroz, Hello Kitty completa 50 anos na sexta-feira (1). O personagem continua gerando milhões de dólares para seus criadores japoneses. As informações são da Folha.

O design simples do personagem tem o potencial de continuar gerando dinheiro nos próximos anos, dizem os especialistas. A Hello Kitty começou como uma ilustração em uma carteira de vinil. Desde então, ela apareceu em dezenas de milhares de produtos - oficiais e não oficiais -, incluindo colaborações com a Adidas, Balenciaga e outras grandes marcas. O fenômeno não dá sinais de parar, com um filme da Warner Bros em andamento e um novo parque temático da Hello Kitty a ser inaugurado no próximo ano na ilha tropical chinesa de Hainan.

A figura, que é confundida com uma gata - na verdade é uma garotinha de Londres, de acordo com a Sanrio, empresa por trás de Kitty - tem milhagem como uma máquina de fazer dinheiro pelos próximos anos, dizem os especialistas.