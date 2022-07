Helicóptero cai e corpos de passageiros são devorados por ursos

Dois turistas russos e uma estrela do esporte morreram em um acidente de helicóptero. Os corpos foram arrastados e devorados por ursos pardos. As informações são do Metro.

O campeão mundial júnior de biatlo Igor Malinovsky, 25, morreu ao lado de Zoya Kaygorodova, uma empresária de 30 e poucos anos que organizou a viagem, e um diretor de uma empresa de telefonia móvel, Sergey Kolesnyak, 39.

Malinovsky pilotava o helicóptero na península de Kamchatka, no extremo leste da Sibéria, quando caiu no sábado (16).

O trio perdeu a comunicação devido ao mau tempo, antes que o helicóptero Robinson, chamado Nadezhda ou Hope, pegasse fogo, segundo relatos.

Ursos arrastaram corpos

No dia seguinte, as equipes de resgate encontraram os restos carbonizados.

Uma investigação indica que os corpos foram arrastados e comidos por ursos após o incidente.

"Os restos mortais dos turistas foram arrastados por ursos", disse o canal 5TV, citando locais

Acredita-se que a aeronave estava a caminho da vila de Milkovo, a casa de Malinovsky. Ele foi cinco vezes campeão mundial júnior em biatlo.

A causa do acidente ainda não está clara, mas está sob investigação.

Uma declaração do Ministério de Emergências russo disse: "Infelizmente, nenhuma [das três pessoas a bordo] sobreviveu ao acidente."