Hamsters fogem de gaiolas durante voo e impedem retorno de aeronave para Lisboa

A aeronave Airbus A320, da TAP, está parada há cinco dias em um aeroporto nos Açores, em Portugal, após 130 hamsters escaparem das gaiolas durante o voo e danificarem cabos elétricos que auxiliam nas decolagens. O caso aconteceu na semana passada e o avião segue parado no local, sem poder retornar a Lisboa.

Além dos passageiros, o avião transportava as bagagens e a carga com os hamsters e outros animais, que eram destinados a um pet shop. Por conta das más condições, as gaiolas já haviam sido rejeitadas em um voo anterior, mas foram aceitos neste.

Depois de cinco dias de buscas, foram localizados 116 hamsters. Outros 16 continuavam desaparecidos. Até o momento, a TAP ainda não divulgou informações sobre o caso e a aeronave segue em solo.