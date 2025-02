Hamas libera mais três reféns israelenses em nova troca de prisioneiros

Mais três reféns israelenses foram libertados neste sábado (1º/02) pelo grupo Hamas, como parte da quarta operação de troca de prisioneiros desde o início do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

De acordo com o exército de Israel, os libertados já estão em território israelense. Entre eles estão Yarden Bibas, de 35 anos, e o franco-israelense Ofer Kalderon, de 54 anos, ambos sequestrados em 7 de outubro de 2023. Também foi confirmada a libertação do israelense-americano Keith Siegel, de 65 anos, que estava em poder do grupo.

Segundo o Clube de Prisioneiros Palestinos, Israel deve libertar 183 detentos palestinos, número superior aos 90 inicialmente anunciados. O primeiro grupo de prisioneiros foi solto ao meio-dia (horário local) na cidade de Beitunia, na Cisjordânia ocupada, após sair da prisão militar israelense de Ofer.