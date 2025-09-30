Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hamas avalia plano de paz de Trump e Netanyahu para Gaza

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou ontem uma proposta de paz para a Faixa de Gaza ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. O plano impõe um ultimato ao Hamas. Caso o grupo se recuse a aceitar os termos da proposta, Israel "concluirá o trabalho" na Faixa de Gaza, segundo Netanyahu.

Uma fonte do Hamas disse hoje que o grupo precisa de "vários dias" para fazer consultas internas e dar uma resposta. O plano prevê a criação de um conselho administrativo temporário, liderado por Trump e que incluiria o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair no território palestino. A proposta não exigiria que os palestinos deixassem Gaza se não quisessem e prevê o fim imediato da guerra se ambos os lados aceitarem. Além disso, também prevê a reconstrução de Gaza, a libertação dos reféns, a entrada de ajuda humanitária supervisionada pelas Nações Unidas e anistia para membros do Hamas que depuserem as armas. No entanto, o papel da Autoridade Nacional Palestina, que administra a Cisjordânia e é adversária do Hamas, está vago no plano de Trump.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, Roberto Uebel disse que o plano precisa ser recebido com cautela. "É um projeto de acordo muito robusto, mas é preciso ser cético porque já tivemos esforços anteriores que não lograram sucesso", afirmou. Ele também avaliou que pode haver resistência à participação de Tony Blair na gestão de Gaza por causa de um passado em que nações árabes estiveram sob domínio britânico e francês. "A crítica é legítima porque remonta às cicatrizes do colonialismo", avaliou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/EUA/TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

REPERCUSSÃO

Jovem suspeita de triplo feminicídio é presa ao vivo durante entrevista na TV

Morena Verdi, Brenda Del Castillo e Lara Gutiérrez foram torturadas e esquartejadas em crime que chocou Buenos Aires

29.09.25 23h20

EMOCIONANTE

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro

Mensagem escrita por CeeCee Lyles, tripulante do voo 93, foi guardada por professora e entregue ao filho em 2025

29.09.25 23h07

Irã, Hamas e houthis desafiam consenso internacional por fim da guerra, avalia Schanzer

29.09.25 22h47

Venezuela prepara decreto de estado de exceção em caso de 'agressão' dos EUA

29.09.25 22h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda