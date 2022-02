Guerra: imagem choca ao mostrar veículo blindado em chamas ao lado do corpo de soldado

Uma fotografia tirada neste domingo (27) mostra um veículo blindado de transporte de pessoal russo (APC) queimando ao lado do corpo de um soldado não identificado durante a luta com as forças armadas ucranianas em Kharkiv. As forças ucranianas garantiram o controle total de Kharkiv em 27 de fevereiro de 2022 após combates de rua com tropas russas na segunda maior cidade do país, disse o governador local.