Agente penitenciária 'musa' que fez sexo com detento é condenada a 9 meses de prisão

Uma agente penitenciária foi condenada a 9 meses de prisão após manter um relacionamento sexual com um detento na penitenciária HMP Five Wells, em Wellingborough, Northants, na Inglaterra. Rachel Stanton, de 39 anos, recebeu a sentença na última terça-feira (23), mas pôde deixar o tribunal com a pena suspensa por 18 meses, sob supervisão judicial.

O caso veio à tona quando funcionários da prisão encontraram três fotos íntimas e uma carta de amor na cela de Edwin Poole, condenado por assalto à mão armada e cumprindo uma pena de 10 anos e meio. A mulher, mãe de 5 filhos, também foi flagrada por câmeras de segurança entrando em um depósito da prisão com Edwin para um momento de "intimidade", conforme a Promotoria.

Detendo Edwin Poole que se relacionou com agente penitenciária (Foto/Divulgação/West Midlands Police)

Rachel foi suspensa de suas funções em julho de 2022, enquanto Edwin foi transferido para outra prisão. Apesar disso, a mulher continuou visitando o detento e os dois tiveram um filho juntos, embora tenham se separado desde então.

Durante a audiência de sentença, Rachel chorou no banco dos réus. Além da pena suspensa, ela foi ordenada a participar de um programa de reabilitação de 20 dias, conforme reportado pelo "Daily Star".

Rachel Stanton, guarda que fez sexo com detento no Reino Unido, é condenada a 9 meses de prisão (Foto/Reprodução/Facebook)

O caso lembra o recente episódio em que a agente penitenciária brasileira Linda de Sousa Abreu foi filmada fazendo sexo com um detento em uma cela da prisão HMP Wandsworth, no mês passado, em Londres, também na Inglaterra. A guarda ainda aguarda julgamento na Justiça britânica. A sentença de Rachel pode ser considerada como um possível parâmetro para a decisão judicial envolvendo Linda.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)