Governo de Netanyahu pode entrar em colapso com embate sobre lei de isenção do serviço militar

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma votação para dissolver o parlamento na quarta-feira, enquanto os principais parceiros de sua coalizão ameaçaram derrubar seu governo.

Ainda assim, poucos acham que este será o fim da linha para o primeiro-ministro israelense, que segue no poder após as falhas de segurança em torno do ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

A medida de dissolução, solicitada pela oposição, só será aprovada se houver rompimento dos membros da coalizão ultraortodoxa. O grupo está desconfortável diante de uma proposta para derrubar uma lei que isenta sua comunidade do serviço militar, uma questão que divide profundamente os israelenses, especialmente durante a guerra na Faixa de Gaza.

Muitos esperam que Netanyahu consiga um acordo de última hora. Mas a votação de quarta-feira representa o desafio mais sério ao seu governo desde o início da guerra.

Os ultraortodoxos rejeitam o serviço militar. A maioria dos homens judeus é obrigada a cumprir quase três anos de serviço militar, seguidos de anos de serviço na reserva. As mulheres judias cumprem dois anos obrigatórios. Politicamente poderosos, os ultraortodoxos, que representam cerca de 13% da sociedade israelense, tradicionalmente conseguem não cumprir o serviço militar se estudam em tempo integral em seminários religiosos, isso tem enfurecido o público.

Após o ataque do Hamas em 2023, Israel ativou 360.000 reservistas, sua maior mobilização desde a guerra do Oriente Médio de 1973. Muitos soldados da reserva cumpriram várias jornadas em Gaza. O número de israelenses que continuam se apresentando para o serviço na reserva caiu tanto que os militares recorreram às redes sociais para recrutamento.

O serviço militar obrigatório é visto como um caldeirão cultural e um rito de passagem. É exatamente por isso que alguns ultraortodoxos não querem que seus filhos sirvam.

Dois partidos são essenciais para a coalizão de Netanyahu. Ambos precisariam votar pela dissolução do governo e forçar novas eleições, incluindo o Shas, que tradicionalmente tem sido mais favorável a Netanyahu.

Na segunda-feira, um porta-voz do Shas disse que o partido planeja votar a favor da dissolução, a menos que haja um avanço nas negociações.

Se o parlamento for dissolvido, o governo ainda enfrentará uma série de etapas burocráticas, incluindo votações adicionais, que provavelmente arrastarão por semanas ou meses, disse Gayil Talshir, professora de ciência política na Universidade Hebraica.