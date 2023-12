Governadora do Banco Central da Turquia volta a morar com os pais por causa da inflação

A governadora do Banco Central da Turquia, Hafize Gaye Erkan, de 44 anos, afirmou em entrevista ao jornal Hürriyet deste sábado (16), que voltou a morar com os pais por causa da inflação no país, que atingiu também os preços imobiliários. Na entrevista, ela falou sobre o desequilíbrio pela falta de oferta e financiamentos baratos e que o país também sofre com o aumento das taxas de aluguel.

"Istambul é mais cara que Manhattan? Não conseguimos encontrar uma casa em Istambul. É terrivelmente caro. Nós nos estabelecemos com meus pais e vamos ficar com eles", relatou a governadora, que está no cargo desde junho, quando o presidente Recep Tayyip Erdogan foi reeleito.

Os preços dos aluguéis também aumentaram 77,1% neste ano, de acordo com a Universidade Bahçesehir.

As declarações de Hafize Gaye Erka demonstram que o aumento da inflação na Turquia - provocado pela desvalorização da lira turca - atinge não apenas os mais pobres, mas tem afetado as classes mais ricas também. O Banco Central elevou a taxa de juros de 8,5% para 40% desde junho, tentando conter esse aumento. "Estamos chegando ao fim das medidas de aperto monetário", declarou Hafize.