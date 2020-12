Google vai lançar o seu 1º celular dobrável em 2021

A tendência que mais cresceu em 2020 foi a de modelos de smartphone dobráveis. O analista Ross Young afirma que a Google deve lançar a novidade no segundo semestre de 2021. O novo dispositivo fará parte da linha Pixel e trará uma versão mais puta do sistema operacional Android.

Young afirma que o segundo semestre de 2021 será “realmente emocionante” para os celulares dobráveis. Em seu Twitter pessoal, ele cita o lançamento de três modelos fabricados pela Samsung.

Apesar de incluir o Galaxy Z Flip Lite na lista, ele garante que a fabricante sul-coreana pode não lançar o modelo Galaxy Z Fold Lite.

O analista comenta que a Oppo e a Xiaomi também se preparam para colocar novos aparelhos dobráveis no mercado na segunda metade do ano que vem. No entanto, não há detalhe sobre os modelos que serão publicados por essas marcas.