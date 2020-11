Google Pay não poderá ser utilizado em mais de um smartphone

A Google está lançando uma nova configuração de segurança para o Google Pay que poderá representar um problema para alguns usuários: a partir de agora, o aplicativo ficará bloqueado para uso em apenas um smartphone por vez.

Logo, se a pessoa aceitar o convite para usar o Google Pay, ela conseguirá configurar facilmente o seu dispositivo para a utilização. No entanto, durante o processo não será informada desse novo detalhe, ou seja, após fazer login em um smartphone, você não poderá mais logar em outro dispositivo.

Se o usuário fizer isso, será direcionado para todo o processo de configuração novamente, porém, quando tentar usar o recurso, receberá a mensagem “Sua conta do Google Pay está sendo usada em outro dispositivo. Para continuar usando o Google Pay, faça login com uma conta diferente”.

Isso não significa que o Google Pay irá bloquear os pagamentos via NFC, aquele dispositivo que possibilita que dois aparelhos eletrônicos troquem informações aproximando-se um do outro. O suporte continuará funcionando, por meio do Google Play Services, com a mesma interface que a nova interface utiliza.

Com essa limitação, os usuários que trabalham com vários smartphones serão prejudicados quando forem movimentar as chamadas contas bancárias “Plex” que a Google está introduzindo a partir desta quarta nos Estados Unidos, em parceria com dois bancos, e planeja expandir para o resto do mundo.