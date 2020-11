Google Maps informará sobre lotação de ônibus e metrô no Brasil

Distanciamento social é uma das expressões mais usadas de 2020, e enquanto o pandemia do novo coronavírus não passa, as tecnologias estão se adequando para atender melhor a necessidade das pessoas e evitar aglomerações.

Para ajudar nessa tarefa, o Google anunciou nos últimos dias alguns novos recursos no Maps justamente para ajudar a evitar locais cheios.

De acordo com a empresa, o app poderá usar dados de outros usuários para informar se aquele ônibus ou linha de metrô ou trem que o indivíduo quer pegar está muito cheio. Assim, poderá fazer um planejamento melhor do horário que vai sair, ou se vai esperar um pouco mais para tentar viajar com mais conforto em seu modal coletivo preferido.

Outra novidade são os dados sobre número de casos de Covid-19 detectados em uma área do mapa.

“Isso é especialmente útil para quem estiver viajando e precisar se atualizar sobre orientações específicas, centros de testes e restrições vigentes no local”, observa a empresa, em publicação no blog oficial.

Ambos os recursos estarão disponíveis em breve, antes das festas de fim de ano, promete o Google. Mas as promessas de atualização não se resumem a essas funções. A empresa também pretende liberar informações sobre reservas em restaurantes ou a situação de pedidos feitos pelo Google Maps, para que o usuário saiba quando saiu para entrega ou se já pode ir retirar.

Todas as novidades estarão disponíveis nos celulares Android e iOS aqui no Brasil até o final de 2020; e se juntam aos mais de 200 novos recursos já adicionados ao Google Maps desde que começou a pandemia de Covid-19.