Google Assistente permite agendar comando para ligar e desligar luzes

O Google Assistente agora possibilita agendar o ligamento e o desligamento de luzes inteligentes. A função de agendamento de tarefas havia sido anunciada na CES 2020, no início deste ano, junto de um conjunto de outras ferramenta e agora está sendo liberada para os usuários em todo mundo.

Para o usuário agendar a função, ele precisa dizer "Ok Google, ligue [nome do dispositivo] às 10 horas" para um dispositivo que suporte o assistente, como o Google Home ou um celular.

Também é possível determinar a duração do intervalo em que a luz inteligente ficará ligada, dizendo "Ok Google, ligue [nome do dispositivo] por 15 minutos".

A função também possibilita agendar a atividade desejada para até sete dias, com possibilidade de solicitar sua ativação em frações menores de tempo, como nos próximos 5 minutos, por exemplo.

Outra novidade é o cancelamento das ações agendadas e, por enquanto, somente suporta os modelos de luzes inteligentes. Isso deixa de fora, momentaneamente, os modelos de bocais inteligentes e dispositivos de iluminação similares.

A nova função está sendo lançada gradativamente para os usuários em todo o mundo e deve chegar em breve no Brasil