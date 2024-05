Golfinhos abandonados em hotel de luxo nas Bahamas estão desnutridos e desidratados; vídeo

Cinco golfinhos foram abandonados em um resort de luxo nas Bahamas, na região da Ilha Balmoral, em Nassau. Nessa terça-feira, 8, a ONG Dolphin Project encontrou os animais após receber uma denúncia. O hotel fechou durante a pandemia de covid-19 e já foi denunciado, anteriormente, por maus tratos.

No total, 13 golfinhos estavam no resort. De 2018 até hoje, oito animais morreram de fome, sendo cinco óbitos em 2023. A informação é de Ric O’Barry, fundador da Dolphin Project. Confira o vídeo.

A ONG explica que os golfinhos foram importados de Honduras, em 2013, e deixados para trás em uma piscina que agora está abandonada. A morte dos animais, nessas condições e sem intervenção, é esperada. “Eles poderiam ter sido soltos novamente no oceano, cercados pelos seus iguais, mas não foram sortudos o suficiente”, disse.

Entre os maus tratos encontrados pela Dolphin Project está a ausência de eletricidade ou água corrente na propriedade; golfinhos abaixo do peso, sofrendo com desnutrição e desidratação; e infraestrutura sem reparos, com buracos nas cercas que guardam os animais. A ONG também apontou que não há proteção climática (contra furacões, por exemplo), a água está baixa e tudo isso está exposto aos turistas. “Há apenas um cuidador para alimentar os golfinhos o tempo inteiro, sem atendimento veterinário ou segurança”, declarou.

Os ativistas pedem intervenção do governo das Bahamas para que os cinco golfinhos sejam salvos, com avaliação e tratamento adequados. Entre os cuidados, a ONG Dolphin Project pede medicações, estabilização da nutrição e hidratação, cuidadores qualificados, sombra e enriquecimento ambiental - como bolas de vôlei.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)