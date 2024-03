Gerente liga para funcionária da geração Z e a flagra em cabeleireiro

O trabalho remoto pode oferecer muita flexibilidade. No entanto, também pode representar alguns riscos, sobretudo quando o profissional leva o computador para algum compromisso pessoal, tentando conciliar as duas facetas. Recentemente, um vídeo mostrando uma funcionária da geração Z atendendo a chefe durante uma visita ao cabeleireiro viralizou.

O registro mostra a norte-americana Lulu Davidson, de 21 anos, lavando o cabelo no salão de beleza enquanto faz uma videochamada com sua gerente, Lucinda Bayly, de 31 anos, dona de uma agência de relações públicas.

O vídeo foi postado pela própria gerente, com a legenda: "Isso não é exatamente o que eu quis dizer com 'acordos de trabalho flexíveis’”, e alcançou mais de 2 milhões de visualizações. No vídeo, ela escreve: "quando você liga para sua assistente da Geração Z no dia de home office".