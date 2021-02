Garota de programa é morta dentro de clube por cliente rejeitado

Uma jovem que trabalhava como garota de programa em uma casa noturna foi brutalmente assassinada no último dia 10, por um cliente antigo. As investigações apontam para um crime com motivações passionais. Logan Matthew Kelley, de 26 anos, teria se apaixonado por Isis Atalia Montoya Romero, 19 anos, e queria que ela largasse a vida como prostituta. Mas o ciúme dos outros clientes começou a trazer problemas para ela no trabalho. Sentindo-se rejeitado e sem esperança de conseguir convencê-la a deixar a vida de profissional do sexo, Logan decidiu matá-la.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele passa por um corredor da boate Adelita's, em Tijuana (California), identifica Isis no final do corredor e a aborda enquanto conversa com um de seus clientes. Em um movimento rápido ele passa o braço em torno do pescoço da vítima e corta sua garganta com uma faca. Logo em seguida é possível ver o acusado correndo em direção à saída, perseguido por um dos seguranças do local.

Logan Matthew Kelley (The San Diego Union Tribune)

Pessoas que estavam próximas ficam apavoradas enquanto Isis sangra estendida no chão. Uma ambulância foi chamada para prestar socorro, mas a jovem morreu antes que a equipe médica chegasse. Logan foi detido pelos seguranças da boate antes de conseguir ter acesso à rua. Ex-jogador de basquete da equipe Rutgers de Nova Jersey, ele está preso e responderá pelo assassinato Isis.