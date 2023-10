Furacão Otis: México revisa para 43 número de mortos; desaparecidos chegam a 36

Após as devastadoras consequências da passagem do furacão Otis por Acapulco nesta semana, o governo do Máxico revisou o número de mortes para 43, com mais quatro confirmadas, e 36 pessoas continuam desaparecidas.

Detalhes revelados pela governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mostram que dos 43 mortos, 33 são homens e 10 são mulheres. Ela ressaltou a natureza preliminar desses números durante uma videochamada com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que anunciou sua ida para Acapulco ainda neste domingo (29).

VEJA MAIS

A contagem das vítimas tem sido morosa devido ao colapso dos serviços de telecomunicações e energia elétrica provocado pelo furacão. No entanto, esforços contínuos estão sendo feitos para restabelecer esses serviços ao longo do fim de semana.

A destruição deixada por Otis é grande, deixando Acapulco, uma cidade de quase 780.000 habitantes que depende do turismo, em ruínas. Saques a lojas e supermercados ocorreram à medida que os moradores buscavam desesperadamente suprimentos básicos, incluindo alimentos e água. Além disso, roubos de outros tipos de produtos também foram registrados.

A ajuda humanitária do governo e de organizações privadas começou a ser distribuída na tarde de sexta-feira, após a reabertura do aeroporto de Acapulco. A restauração gradual do tráfego nas rodovias está em andamento, mas o processo é lento.

Em muitos setores da cidade, os moradores clamam por ajuda e se organizam para limpar os destroços de suas lojas e residências. A situação é descrita como um desastre sem precedentes por alguns habitantes, que já enfrentaram outros ciclones, mas nunca nada dessa magnitude.