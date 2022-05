Funeral se transforma em rave com DJ, alto-falantes e dança ao redor do túmulo; assista

O funeral de uma mulher identificada como Katty chamou a atenção da Inglaterra pela ‘homenagem’ prestada por parentes e amigos. No lugar da tristeza, ele resolveram se despedir da mulher com muita animação, transformando o momento em uma rave com direito a DJ, toca-discos e alto-falantes portáteis no cemitério de Witton Cemetery, em Birmingham. As informações são do Jornal O Povo.

Publicado em um perfil no Instagram chamado 'Birmz Is Grime', no último domingo (15), o vídeo causou diferentes reações entre os internautas. Enquanto alguns consideraram "o funeral mais divertido de todos os tempos", outros acharam a atitude das pessoas desrespeitosas ao dançar sobre os túmulos de outros mortos.

VEJA MAIS

Os convidados estavam com roupas prestas e coloridas e dançavam música popular no estilo jamaicano. "Que linda homenagem, tenho certeza que Katty estaria sorrindo. É bom ver uma celebração adequada da vida de alguém", escreveu uma pessoa. "Todo mundo merece uma boa despedida, mas os níveis de desrespeito mostrados aos outros já em repouso são realmente desconfortáveis", comentou outra.