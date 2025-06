Fotos capturam o momento em que policial atira em homem durante protestos no Quênia

Um fotógrafo da Associated Press capturou o momento em que um policial atirou na cabeça de um civil à queima-roupa na terça-feira, 17, durante o mais recente protesto contra a brutalidade policial no Quênia.

O incidente ocorreu em uma das ruas mais movimentadas de Nairóbi, indignando novamente muitos quenianos, que há muito tempo testemunham policiais atirando ou espancando manifestantes e outras pessoas. O tiroteio de terça-feira foi raro porque o policial atirou à vista dos jornalistas.

A AP justificou a divulgação das fotos, apesar de sua natureza violenta, porque elas mostram evidências de um policial atirando em um civil. A imagem é sensível e mostra o homem ferido após tomar o tiro - ele foi levado a um hospital e submetido a uma cirurgia.

Sequência de eventos

O homem que foi baleado parecia ser um vendedor ambulante, não um manifestante - ele caiu segurando um pacote de máscaras que estava vendendo.

As fotos mostram policiais pulando de um veículo, com armas. Um policial usando máscara dispara sua arma na direção dos manifestantes, que estão fora do enquadramento da foto. O mesmo policial e um colega correm até o vendedor ambulante. Não está claro por que eles se aproximaram dele, com armas em punho, ou o que foi dito.

Os policiais empurram o homem, que levanta as mãos em direção ao rosto. Ao ser empurrado e se afastar, o homem olha para trás. O policial levanta sua arma e atira nele. O homem cai na calçada. Após o tiroteio, o policial e seu colega se afastam.

Tratamento

O homem sobreviveu, de acordo com um porta-voz do hospital de Nairóbi, para onde ele e várias outras pessoas feridas durante o protesto foram levadas. Ele não foi o único com um ferimento a bala, mas rapidamente passou a representar todos eles.

Patrick Amoth, alto funcionário do Ministério da Saúde queniano, disse à mídia local na terça-feira (17) que o homem - ainda não identificado - estava em cirurgia, com uma cama reservada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Mortes durante protestos

Durante décadas, os policiais do Quênia foram acusados de execuções extrajudiciais durante protestos ou com o objetivo de silenciar críticos. Grupos de vigilância em Nairóbi mantêm registros. Vários funcionários prometeram coibir essa prática.

O protesto de terça-feira foi motivado pela morte, sob custódia policial no início deste mês, de um blogueiro que um alto funcionário da polícia havia acusado de difamação.

Mais tarde na terça-feira, à medida que aumentavam as perguntas sobre o tiroteio - "Polícia assassina", dizia uma manchete em Nairóbi -, a polícia expressou preocupação. Em um comunicado, eles disseram que o policial havia sido preso. A polícia não divulgou seu nome, mas quenianos indignados ampliaram a imagem de seu uniforme.

O presidente do Quênia, William Ruto, que prometeu acabar com a brutalidade policial, não se pronunciou imediatamente. O próximo protesto contra os abusos policiais está marcado para 24 de junho.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.