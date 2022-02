Fórmula 1: TAG Heuer e Red Bull Racing lançam nova edição de relógio tematizado

A fabricante suíça de relógios TAG Heuer e a Red Bull lançaram uma nova edição do relógio TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing.

O TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition celebra a parceria entre as empresas e o primeiro título mundial de Max Verstappen, piloto da equipe Red Bull Racing. Seu corpo é resistente à água, com profundidade máxima de 200 metros, e traz várias referências à Fórmula 1 e à Red Bull, como um velocímetro e as cores da empresa austríaca de energéticos.

Quanto custa o relógio?

Há duas versões do produto: uma com pulseira de borracha e outra de aço inox. A versão com pulseira de borracha custa R$ 17.400, enquanto que a de aço inox vale R$ 18.780.

Onde comprar e disponibilidade

O relógio está disponível em todas as lojas da marca. Até agora, a TAG Heuer não informou se esta edição é limitada.