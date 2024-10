Forças de Israel afirman que Irã lançou misséis no país

As forças de defesa de Israel informaram no início da tarde desta terça-feira que o Irã lançou os primeiros ataques de mísseis contra o país. Segundo o site de notícias israelense Ynet, alarmes soaram em quase todo o país e pelo menos 102 mísseis foram lançados do Irã: “Primeira onda”.

O governo israelense orientou a população a se proteger e permanecer em alerta:

“Há pouco tempo, mísseis foram lançados do Irã em direção ao Estado de Israel. Vocês são instruídos a permanecerem alertas e seguirem precisamente as instruções do Comando da Frente Interna. (...) Ao ouvir uma sirene, vocês devem entrar em um espaço protegido e permanecer lá até novo aviso. O IDF está fazendo e fará tudo o que for necessário para proteger os civis do Estado de Israel”.

Incursão no Líbano

Na madrugada de segunda-feira (30) Israel iniciou uma incursão por terra na fronteira com o Líbano. As forças armadas do país comunicaram aos Estados Unidos que fariam uma grande invasão por terra em busca de alvos do Hezbollah.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)