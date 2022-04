Força aérea dos EUA cai no gosto da web ao publicar vídeo com funk brasileiro

A força aérea norte-americana, a United States Air Force (USAF), caiu no gosto dos internautas brasileiros ao publicar um vídeo com um funk brasileiro. A música escolhida foi a canção "Abusadamente", do paulista MC DG. O vídeo foi publicado na última quinta-feira (20) e repercutiu nos últimos dias.

A publicação feita no Instagram celebra a conclusão de uma etapa do Exercício Operacional Agile Tiger, no qual participou uma variedade de aeronaves.

Os treinamentos foram desenhados para desenvolver a letalidade de operações conjuntas entre diversos esquadrões da força militar.

A postagem atraiu a atenção brasileira após o artista compartilhar a publicação. "Obrigada por ouvir minha música", comentou o MC DG, no Instagram.

Outros internautas brasileiros também comemoraram e fizeram brincadeiras com a postagem. "Antigamente eles lançavam apenas mísseis e bombas, agora lançaram a braba", comentou uma pessoa. "Aquele momento que a força aérea faz um TikTok melhor que o seu", escreveu outro internauta.