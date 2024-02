FMI apoia 'medidas ousadas' do atual governo da Argentina e aprova repasse de US$ 4,7 bi ao país

O Fundo Monetário Internacional (FMI) demonstrou apoio a algumas medidas anunciadas pelo atual governo da Argentina e aprovou repasse de US$ 4,7 bilhões ao país. Em relatório da 7ª revisão do acordo com a Argentina, o FMI avalia que o país presidido por Javier Milei está empenhado em acumular reservas internacionais e conter o financiamento da dívida pública pelo Banco Central.

VEJA MAIS

Para o FMI, o governo começou a tomar "medidas ousadas para restaurar a estabilidade macroeconômica e resolver muitos dos impedimentos de longa data ao crescimento e ao investimento”.

O FMI afirmou ainda que as medidas “estão começando a dar frutos, embora o caminho para a estabilidade seja desafiador”.

“Estão em curso esforços para construir o apoio social e político para o plano de estabilização, com um Congresso dividido e uma situação social frágil apresentando importantes desafios de implementação”.

Na última segunda-feira (2ª), Milei suavizou o superpacote de reformas econômicas para tentar facilitar a aprovação da iniciativa no Congresso, que discute a chamada “Lei Ônibus”, apresentada pelo atual governo. Denominada “Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos”, na tradução livre, a proposta tinha 664 artigos, mas agora conta com 386 disposições.