R70: 'Estou pronto a iniciar um diálogo com ele, assim como com todos', Papa sobre Javier Milei

“Telepathy”

Um paciente humano recebeu o primeiro implante de chip cerebral da “Neuralink”, empresa do bilionário Elon Musk.

Vapes na mira

O Reino Unido planeja banir os cigarros eletrônicos descartáveis depois de um “alarmante” aumento do uso entre jovens.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Estou pronto a iniciar um diálogo com ele, assim como com todos.”

Papa Francisco, ao confirmar que receberá o presidente da Argentina, Javier Milei, em fevereiro. Em sua passagem por Roma, o libertário também se reunirá com a premiê da Itália, Giorgia Meloni.

INVESTIMENTOS

PREFEITURAS

Desde o anúncio do Ministério da Saúde (MS), na semana passada, sobre a retomada de mais de 5,5 mil obras de equipamentos de saúde paralisadas em todas as regiões do País, os prefeitos do Pará estão correndo contra o tempo para organizar a documentação necessária para receber os investimentos, que estão sujeitos à manifestação de interesse dos governos estaduais e das prefeituras. Estas, porém, precisam colocar em dia a atualização de dados cadastrais das obras e documentos, como recibos e imagens, do que de fato chegou a ser efetuado na obra parada, a fim de que o MS faça o cálculo dos valores necessários para a conclusão de cada obra informada pelas prefeituras. A ação é parte da lei que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas, sancionada pelo presidente Lula em novembro do ano passado. A estimativa é que somente no Pará sejam liberados mais de R$ 65 milhões para a repactuação das obras.

PRAZO

O corre-corre dos gestores municipais agora é para fazer a reivindicação até 15 de março, prazo dado pelo MS para apresentação da documentação exigida, mas que alguns gestores estão considerando apertado, em razão de muitos terem herdado a situação de obras paradas de gestões anteriores, com poucas informações. Por outro lado, o prazo do governo federal é justificado pelo calendário das eleições municipais, já que o MS pretende formalizar a retomada das obras antes da intensa movimentação eleitoral, justamente para tentar evitar o uso eleitoreiro da retomada das obras, que só no Pará, pelo levantamento prévio do MS, somam 369 equipamentos de saúde com atividades paradas de construção e reforma. Os gestores deverão manifestar interesse e apresentar a documentação exigida por meio da plataforma do Sistema de Investimentos do SUS, o InvestSUS.

OFICINA

REABILITAÇÃO

O governador Helder Barbalho vai inaugurar hoje a Oficina Ortopédica Fixa (OOF) do Centro Especializado de Reabilitação da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém. Com investimento de mais de R$ 1 milhão, o novo prédio da oficina começou a ser construído em maio de 2021 e vai habilitar o funcionamento do Laboratório de Tecnologia Assistiva (Labta).

AGILIDADE

O serviço já existe na instituição há 18 anos e realizou mais de 10,8 mil atendimentos, mas agora será ofertado de forma mais ágil para a confecção, dispensação, adaptação e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, com redução de custos e acelerando a reabilitação de pacientes adultos e crianças.

COMITIVA

FINLÂNDIA

O governo do Pará recebeu ontem uma comitiva da Finlândia, chefiada pela embaixadora do país no Brasil, Johanna Karanko, que também já atuou como chefe do Consulado Geral da Finlândia em Hong Kong e liderou a missão finlandesa junto à ONU em Nova York, além de Paris, Genebra e Caracas. O objetivo do encontro com o grupo, formado por representantes de grandes empresas finlandesas, foi estreitar laços com o Pará, visando apoio técnico na execução de grandes obras de infraestrutura em Belém para a missão de sediar a COP 30, em novembro de 2025. A comitiva, formada por representantes de empresas finlandesas nas áreas de biotecnologia, tecnologia, inovação e sustentabilidade, em breve dará resposta sobre a ajuda que oferecerá ao Estado nas soluções avançadas e inteligentes para a COP 30.

PARAENSE

CONFERÊNCIA

À frente de outro evento que virá para Belém bem antes da COP 30, já no próximo mês de março, o professor paraense Edmundo Oliveira está finalizando, em Nova York, o programa oficial da Conferência de Alto Nível sobre Mudanças Climáticas e Desafios da Segurança Humana, que será realizada na capital paraense com o objetivo de elaborar uma Declaração Internacional para a COP 30. A Conferência de Alto Nível contará com a presença de importantes convidados, como o professor japonês Yukio Takasu, que comanda o Setor de Segurança Humana da ONU; o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, além de destacadas personalidades da União Europeia.

EM POUCAS LINHAS

► A inauguração da escola Romulo Maiorana, ontem, em Ananindeua, contou com os principais nomes da política no Pará. Além do próprio governador Helder Barbalho e da vice-governadora, Hana Ghassan, compareceram o secretário estadual de educação, Rossieli Soares, e nomes da gestão estadual, como Miro Sanova, presidente da Funtelpa; a professora Nilse Pinheiro, secretária-adjunta da Sedap; Alessandra Amaral, secretária-adjunta da Seac; e o deputado suplente Eliel Faustino. Somente o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, chegou ao evento sem a presença de seus apoiadores no município.

► Hoje a Equatorial Pará, em parceria com o Instituto Léo Moura, faz o lançamento do projeto “Passaporte para Vitória”, que será realizado no Pará com o patrocínio da distribuidora de energia, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa vai ocorrer em Castanhal e Bragança, e atenderá cerca de 200 crianças e adolescentes, de cinco a 17 anos, em cada cidade, com aulas de futebol, orientação pedagógica e material de treinamento, como bolas, chuteiras e uniforme completo.

► A prefeitura de Belém anunciou o lançamento do Edital 001/2024-PMB/Semec para iniciar o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 1,5 mil profissionais. O edital foi publicado ontem. As oportunidades contemplam os níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, incluindo vagas para o Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no site da prefeitura até hoje.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) deu início às oficinas para o tradicional Carnaval das Crias do Curro Velho. Os ensaios, que ocorrem simultaneamente aos cursos, são realizados durante todo o mês de fevereiro, se encerrando no dia 24, com um desfile pelas ruas de Belém.