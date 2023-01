Flor de clitória: conheça o item usado em drink servido na posse de Lula

O menu do jantar servido logo após a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (01/01), apostou em itens da culinária paraense e até especiarias um tanto quanta exóticas. O jantar, inclusive, conta com a participação do chef paraense Saulo Jennings, de Santarém, responsável pelo bolinho de piracuí.

Entrentanto, um dos destaques do cardápio é um drink assinado pela apresentadora e culinarista Bela Gil: gin tônica com flor de clitória. Por ser desconhecida e ter um nome incomum, a especiaria acabou gerando curiosidade na web. Saiba mais sobre a planta:

O que é a flor de clitória?

Batizada com um nome pra lá de sugestivo, a Clitória tem muita semelhança com o clitóris, e lembra a vulva feminina. A flor pode ter flores azuladas, brancas ou rosas, além de ser comestível e ter propriedades medicinais. Veja imagens da planta:

Quais as características da flor de clitória?

A clitória, cujo nome científico é Clitoria ternatea, é uma planta originária da Ásia, que atualmente pode ser encontrada em várias partes do mundo. Muito delicado, a flor possui galhos bem finos e pertence à família do feijão e das vagens. No Brasil, a planta também é conhecida como feijão-borboleta ou cunhã e é mais comum nas cores branca e rosa, mas as azuis são as mais lindas.

As flores são muito delicadas, abrem durante o dia, fecham à noite e às vezes, duram por apenas 24 horas.

Quais os benefícios da flor de clitória?

Além de ser comestíval, a flor de clitória tem uso medicinal e é rica em fitoquímicos, responsáveis pelas atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiproliferativas no organismo. Além disso, uma das chamadas "drogas da inteligência", os neootrópicos, também estão presentes na planta.