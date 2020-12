Fisiculturista se casa com boneca sexual; cerimônia formal teve dança e convidados

Vestido de smoking e com direito a convidados e uma cerimônia formal, um fisiculturista do Cazaquistão, Yuri Tolochko, se casou com Margo. Tudo isso seria normal não fosse o fato da “esposa’’ ser uma boneca sexual.

A noiva estava vestida de branco e, na cerimônia, o casal foi protagonista até de uma dança romântica.

O fisiculturista “conheceu” a amada de plástico em uma boate, onde ele a "resgatou de alguma intenção indesejada’’.

O namoro de Yuri com Margo durou oito meses e, em dezembro de 2019, o casal ficou noivo. No vídeo, o fisiculturista coloca a aliança no dedo da amada e a beija seguido do aplauso dos convidados.

Yuri, que é um pansexual adepto do BDSM, prática que inclui masoquismo e bondage, afirmou que a história dele com a boneca o excita "muito mais do que o sexo em si". "Adoro ser torturado, posso suportar muita dor. Amo dominar também. Margo é capaz de fazer o que outras pessoas não são", contou.

Yuri já compartilhou cenas de romance entre os dois na internet, como um banho de espuma em uma banheira.