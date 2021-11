Filha de Malcolm X é encontrada morta nos EUA

A filha do ativista Malcolm X, Malika Shabazz, 56 anos, foi encontrada morta em sua residência, no Brooklyn, Estados Unidos. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com informações do TMZ, a morte de Malika não é considerada suspeita. Ela foi encontrada no apartamento da família nessa segunda-feira (22) de bruços no chão. Porém, a causa não foi revelada.

Um dos grandes defensores dos direitos civis dos negros, Malcolm X foi morto diante de uma multidão enquanto se preparava para um discurso, em fevereiro de 1965.

A morte de Malikah ocorreu dias depois de a Justiça dos EUA inocentar dois condenados pela morte do pai dela, 55 anos atrás. A juíza responsável pelo caso disse que houve um erro nas condenações de Muhammad Aziz, 83, e Khalil Islam, que morreu em 2009.

Aziz e Islam sempre alegaram inocência. O terceiro condenado pela morte, Mujahid Abdul Halim, reconheceu ter feito o disparo e sempre defendeu que Aziz e Islam não estavam envolvidos no crime.