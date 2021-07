Fatia do bolo de casamento do príncipe Charles com a princesa Diana vai a leilão após 40 anos

Uma fatia do bolo de casamento do príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, com a princesa Diana, celebrado em 1981, foi a leilão após ter sido guardado por 40 anos. As informações são do G1.

A responsável por manter o bolo conservado foi Moyra Smith, que na época da celebração, era uma das empregadas da residência da rainha Elizabeth II. Moyra manteve o bolo protegido em uma lata. Em 2008, a sua família vendeu a relíquia para um colecionador privado, que agora disponibiliza a fatia para leião.

Segundo a casa de leilões Dominic Winter Auctioneers, os lances iniciais estão previstos para sair entre 200 e 300 libras (cerca de R$ 1,4 mil e R$ 2 mil). Eles afirmam que existe um pequeno grupo de colecionadores que se dedica em preservar os pedaços de bolos dos casamentos reais.

Junto com o bolo, vai um cartão com uma mensagem da realeza: Com os melhores cumprimentos de Suas Altezas Reais, o Príncipe e a Princesa de Gales”.

Embora o alimento esteja embrulhado com plástico filme, a empresa que está realizando a venda do bolo alerta que não é uma boa ideia tentar experimentar o doce.