Falha em caixas eletrônicos gera distribuição 'gratuita' de dinheiro

Clientes do Bank of Ireland tiveram a oportunidade de realizar saques de quantias superiores às disponíveis nas contas bancárias. A falha técnica aconteceu durante algumas horas na noite de terça-feira (15). O incidente já foi identificado e os serviços afetados foram restabelecidos.

De acordo com o banco, a falha no sistema bancário resultou em um erro que permitiu o saque de até mil euros - cerca de R$ 5,4 mil - em caixas eletrônicos. Além disso, os valores também podiam ser transferidos por meio do aplicativo móvel, conforme informou o tabloide Daily Mail. A notícia da falha se propagou rapidamente na internet, levando milhares de pessoas a aos terminais bancários em todo o país.

VEJA MAIS

A presença da multidão em busca de saques inesperados levou à intervenção da polícia para assegurar a ordem. Em nota, o Bank of Ireland comunicou os clientes que qualquer quantia sacada ou transferida durante o período de falha no sistema será debitada posteriormente das contas. "Reconhecemos que a questão técnica permitiu que alguns clientes realizassem saques ou transferências acima dos limites normais. Essas transferências e saques serão lançados nas contas dos clientes no decorrer do dia de hoje."