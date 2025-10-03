Faixa de Gaza: ataques de Israel matam 57 pessoas em meio à espera por resposta do Hamas -
O Hospital Nasser, no sul de Gaza, recebeu 29 corpos, dos quais 14 foram retirados de um corredor militar israelense
Ataques das forças de Israel mataram ao menos 57 pessoas na Faixa de Gaza nesta quinta-feira, 2, segundo autoridades palestinas. As ofensivas foram lançadas em meio à expectativa com a resposta do Hamas para a proposta de acordo de paz apresentada no início da semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com aval do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
O Hospital Nasser, no sul de Gaza, recebeu 29 corpos, dos quais 14 foram retirados de um corredor militar israelense onde há frequentes tiroteios durante a distribuição de ajuda humanitária.
No Hospital Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, na região central do território, 16 mortes foram confirmadas. A organização Médicos Sem Fronteiras informou que um terapeuta ocupacional de 42 anos foi morto enquanto esperava um ônibus na cidade.
Na Cidade de Gaza, o Hospital Shifa registrou o ingresso de cinco corpos e de diversos feridos.
As forças israelenses não se manifestaram sobre os ataques. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA