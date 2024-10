Explosões são ouvidas na capital do Irã, segundo mídia estatal

Testemunhas reportaram que ouviram explosões em Teerã, capital do Irã, na manhã de sábado (26) no horário local — noite desta sexta-feira (25) no Brasil —, segundo informações da agência de notícias semi-oficial iraniana Fars. Outra agência de notícias semi-oficial, a Tasnim, reportou que várias explosões foram ouvidas a oeste da capital iraniana.

Até o momento, a causa para as explosões é desconhecida. No atual contexto político internacional, o Oriente Médio se prepara para uma possível resposta israelense ao ataque do Irã, realizado no início deste mês, quando houve o lançamento de aproximadamente 200 mísseis contra Israel.