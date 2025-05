Explosão atinge usina química na China e quebra janelas a 3 quilômetros de distância

Uma enorme explosão abalou uma usina química na província de Shandong, no leste da China, por volta do meio-dia (horário local) desta terça-feira, 27, segundo a emissora estatal CCTV, com espessas nuvens de fumaça preta visíveis no local.

A explosão foi tão poderosa que quebrou as janelas de um armazém a mais de três quilômetros de distância da fábrica, de acordo com um vídeo compartilhado por um morador local, que preferiu não se identificar por medo de retaliação.

Ele relatou que sua casa tremeu com a explosão. Ao ir até a janela para ver o que havia acontecido, viu uma alta coluna de fumaça no local.

A explosão ocorreu na Gaomi Youdao Chemical Co., localizada em um parque industrial na cidade de Weifang. A empresa fabrica pesticidas e produtos químicos para uso médico, e conta com mais de 500 funcionários, segundo registros corporativos.

Equipes de resgate foram enviadas ao local do incidente, mas as autoridades ainda não anunciaram se houve vítimas. De acordo com a CCTV, os bombeiros locais mobilizaram mais de 230 profissionais para a operação.