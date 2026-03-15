Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Exército israelense diz que irmão de homem que atacou sinagoga em Michigan era do Hezbollah

Estadão Conteúdo

O homem que atacou uma sinagoga em Michigan na última quinta-feira, 12, era irmão de um comandante do Hezbollah morto no início deste mês em um ataque aéreo israelense, afirmou o exército de Israel neste domingo, 15.

Ibrahim Ghazali foi morto em ataque de 5 de março no Líbano, juntamente com outros três parentes do agressor em Michigan - uma semana antes de as autoridades alegarem que Ayman Mohamad Ghazali dirigiu seu carro contra uma importante sinagoga nos arredores de Detroit e se suicidou após ser alvejado pela segurança.

O escritório do FBI em Detroit, que está investigando o ataque à sinagoga, recusou-se a comentar as alegações do exército israelense sobre Ibrahim Ghazali.

"Por respeito à investigação em andamento, continuaremos a nos abster de comentar sobre seu conteúdo", disse o porta-voz do FBI, Jordan Hall, em um e-mail neste domingo.

O exército israelense alega que Ibrahim Ghazali era um comandante do Hezbollah que gerenciava o armamento de uma unidade que lançou foguetes contra Israel. Um oficial libanês, que pediu anonimato, confirmou a morte de Ibrahim Ghazali. O oficial disse à Associated Press que os filhos de Ghazali, Ali e Fatima, e seu irmão, Kassim, também foram mortos no ataque que atingiu sua casa.

Em um comunicado enviado à AP em Beirute, o Hezbollah afirmou que os irmãos, Ibrahim e Kassim, eram árbitros em uma liga de futebol local e membros de um grupo de olheiros, e que foram alvejados em casa junto com seus filhos, mas não negou explicitamente que Ibrahim fizesse parte do grupo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

sinagoga

Michigan

ataque

Hezbollah
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Netanyahu publica vídeo em resposta a rumores do Irã de que ele estaria morto

15.03.26 17h22

Israel reabrirá passagem de Rafah na quarta-feira, mas manterá circulação restrita

15.03.26 17h13

Países reagem com cautela ao apelo de Trump para proteger o estreito de Ormuz

15.03.26 15h53

Hassett: Pentágono estima que conflito no Irã vai durar mais 4 a 6 semanas

15.03.26 15h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda