Exército israelense bombardeia cidades no sul do Líbano após incidente na fronteira; vídeo

O Exército israelense realizou bombardeios nos arredores de cidades fronteiriças no sul do Líbano, na tarde desta sexta-feira (13), como informado por duas fontes de segurança libanesas. Essa ação veio em resposta a uma explosão ocorrida na cerca fronteiriça entre os dois países.

Uma das fontes de segurança libanesas declarou que o bombardeio aconteceu após uma tentativa de infiltração em Israel, a qual foi seguida por disparos na fronteira, conforme relatado pelo canal do Hezbollah libanês, Al Manar.

O Exército israelense alegou ter realizado disparos de artilharia no território libanês devido a uma explosão que causou danos leves na área de fronteira. As forças de segurança israelenses anunciaram que estão respondendo com fogo de artilharia.

Alvos foram as cidades de Dhayra e Alma al Shaab

Os bombardeios israelenses tiveram como alvo as cidades de Dhayra e Alma al Shaab, de acordo com correspondentes da AFP na região. Além disso, atingiram um posto do Exército libanês em Dhayra, informou a segunda fonte de segurança, que preferiu manter anonimato devido à falta de autorização para falar com a imprensa.

O episódio é o mais recente de uma série de incidentes na fronteira entre Israel e o Líbano, ocorrendo logo após a incursão do movimento islâmico palestino Hamas em solo israelense no sábado passado. Atualmente, o Hamas e Israel estão envolvidos em trocas de tiros pelo sétimo dia consecutivo.

No último sábado, centenas de combatentes armados do Hamas invadiram Israel a partir de Gaza, resultando na morte de mais de 1.300 pessoas, a maioria delas civis. Em resposta, Israel lançou ataques a alvos do Hamas na Faixa de Gaza, causando a morte de cerca de 1.800 pessoas.