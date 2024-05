Ex-vendedora de joalheria viraliza ao falar como identificava homens traidores pela compra de joias

Uma ex-vendedora de uma joalheria viralizou no TikTok ao relatar sobre como identificava homens que estavam traindo suas parceiras durante compras de joias. O vídeo, publicado em 28 de abril, já passou de 1,7 milhão de visualizações.

Sarah Renn, mora em Virginia, nos Estados Unidos, e revelou que começou a notar comportamentos suspeitos um mês depois de iniciar seu trabalho no estabelecimento. Ela identificou diversos indicadores que levantavam suspeitas de infidelidade.

Um dos sinais apontados por Renn era a compra de duas peças de joias diferentes. Embora a compra de um conjunto não fosse incomum, a escolha de itens muito diferentes levantava suspeitas.

Outro indício mencionado pela ex-funcionária era o pedido de caixas separadas. Sarah explicou que, embora alguns clientes informassem antecipadamente que os presentes seriam para diferentes ocasiões, como aniversário e Natal, a solicitação de duas caixas separadas sem uma explicação convincente era vista como algo suspeito.

No final de cada transação, ao cumprimentar o cliente com um aperto de mão, Renn observava que a mão do cliente supostamente infiel sempre estava suada, o que reforçava suas suspeitas.

O vídeo provocou uma onda de comentários, com usuários compartilhando suas próprias experiências em outros segmentos de vendas. “Eles faziam isso 24 horas por dia, sete dias por semana na Victoria's Secret também, quando eu trabalhava lá. São dois tamanhos claramente diferentes”, apontou uma pessoa sobre o comportamento de clientes homens na loja de lingerie.