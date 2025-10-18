Capa Jornal Amazônia
Ex-deputado de origem brasileira George Santos deixa prisão americana após perdão de Trump

Estadão Conteúdo

O ex-deputado federal de origem brasileira George Santos foi libertado de uma prisão federal na noite de sexta-feira, 17, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comutar a sua sentença de sete anos por fraude e roubo de identidade.

A informação foi compartilhada pelo advogado de Santos, Joseph Murray, ao The New York Times. Segundo ele, a libertação aconteceu às 22h de sexta no horário local. "Uma grande injustiça foi corrigida", afirmou Murray.

O republicano de Nova York havia sido condenado em abril, após admitir, no ano passado, ter enganado doadores e roubado a identidade de 11 pessoas - incluindo seus próprios familiares - para fazer doações à própria campanha.

Em postagem na rede Truth Social, Trump afirmou que Santos era um "fora da lei", mas ponderou que existem muitos "foras da lei" nos Estados Unidos que não são obrigados a cumprir sete anos de prisão. "Santos teve a coragem, a convicção e a inteligência de SEMPRE VOTAR REPUBLICANO!", disse.

O presidente também afirmou ter se comovido com o relato do ex-deputado sobre o período em que esteve preso, publicado em uma coluna no jornal South Shore Press na última segunda-feira, 13.

"Senhor Presidente, não tenho mais a quem recorrer", escreveu Santos. "O senhor sempre foi um homem de segundas chances, um líder que acredita na redenção e na renovação. Peço agora, do fundo do meu coração, que estenda essa crença a mim."

O ex-deputado passou 84 dias sob custódia federal. De acordo com o site do Departamento de Prisões, sua libertação estava originalmente prevista para setembro de 2031.

A comutação de Santos foi o mais recente ato de clemência de Trump para ex-políticos republicanos desde que ele retornou à Casa Branca em janeiro.

No final de maio, ele perdoou o ex-deputado federal Michael Grimm, um republicano de Nova York que, em 2014, declarou-se culpado por subnotificar salários e receitas em um restaurante que administrava em Manhattan.

O presidente também perdoou o ex-governador de Connecticut John Rowland, cuja carreira política foi abalada por um escândalo de corrupção e duas prisões federais.

Quem é George Santos? Filho de imigrantes brasileiros, Santos foi o primeiro republicano assumidamente gay eleito para o Congresso em 2022, conquistando uma cadeira na Câmara representando partes do Queens e Long Island.

Santos alegava ser descendente de refugiados do Holocausto. Dizia que sua mãe estava no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Afirmava ter sido astro do vôlei universitário. E se gabava de ter ampla experiência em Wall Street, o que justificaria os empréstimos feitos à sua própria campanha.

Nada disso era verdade. Ele acabou admitindo que nunca havia se formado no Baruch College ou sido um jogador de destaque no time de vôlei da faculdade de Manhattan, como havia alegado. Também nunca havia trabalhado no Citigroup e no Goldman Sachs.

Ele nem mesmo era judeu. Santos insistiu que queria dizer que era "judeu" porque a família de sua mãe tinha ascendência judaica, embora ele tenha sido criado como católico.

Em 2023, o ex-deputado foi acusado de roubar doadores de sua campanha, receber auxílio-desemprego de forma fraudulenta e mentir ao Congresso sobre sua riqueza. Em poucos meses, ele foi expulso da Câmara dos Representantes dos EUA. Até então, apenas cinco congressistas haviam sido obrigados a abandonar o cargo, sendo três no contexto da Guerra Civil e outros dois após condenações por suborno.

Santos se declarou culpado no ano seguinte, justamente quando estava prestes a ser julgado. Ele também admitiu ter mentido sobre seu currículo escolar e trabalhos durante a campanha eleitoral da qual saiu vitorioso.

