Ex-ator pornô gay é eleito prefeito de cidade na Espanha

Um antigo ator de filmes pornográficos gays foi eleito prefeito de Carcelen, uma pequena cidade na Espanha com uma população de 663 habitantes.

Antonio Moreno, conhecido como Hector de Silva durante sua carreira na indústria do entretenimento adulto, concorreu pelo Partido Popular (PP) nas eleições realizadas em 28 de maio e derrotou a atual prefeita María Dolores Gómez Piquera, que estava no cargo desde 2011 e pertencia ao Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE), considerado mais liberal.

Apesar de não possuir experiência prévia na política, Moreno abandonou sua carreira como ator pornô há seis anos para se tornar bombeiro florestal e agora assumirá a liderança da cidade localizada no centro da Espanha, onde também atua como criador de gado.

Em uma entrevista ao canal de televisão espanhol Cuatro, o prefeito afirmou não se arrepender de sua antiga profissão e não se incomodar com o fato das pessoas conhecerem seu passado. Ele reconhece que sua história está disponível na internet e que não pode mudá-la. Moreno declarou: "Eu sabia que isso poderia acontecer, pois faz parte de uma fase da minha vida que ocorreu há seis anos. Todos estão cientes, nunca escondi isso."

Entre as propostas do prefeito, que garante que os habitantes da cidade têm conhecimento de sua participação na indústria de filmes adultos, estão a reativação do turismo local e a melhoria dos serviços voltados para crianças e idosos.