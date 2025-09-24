EUA: tiroteio em centro de detenção de imigrantes deixa ao menos três pessoas feridas

Três pessoas foram baleadas nesta quarta-feira, 24, em um centro de detenção de imigrantes em Dallas, nos EUA. A informação foi divulgada por Todd Lyons, diretor interino do Departamento de Imigração dos Estados Unidos (ICE). Lyns disse, em entrevista à CNN, que o atirador morreu ao disparar contra si mesmo.

"(Os feridos) podem ser funcionários, podem ser civis que estavam visitando o centro, podem ser detentos", disse Lyons à CNN. "Neste momento, ainda estamos investigando isso."

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que os detalhes ainda estão surgindo, mas a agência confirmou que houve "vários feridos e mortos". Noem disse que o motivo ainda não está claro, mas observou que tem havido um aumento nos ataques a agentes do ICE. Dezenas de veículos de emergência foram vistos ao longo de uma rodovia perto do centro.

