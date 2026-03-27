EUA: Rubio se encontra com diplomatas do G7 na França, em meio a tensão com aliados da Otan

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajou à França para um encontro com diplomatas de países do G7 nesta sexta-feira, 27. A reunião, realizada nos arredores de Paris, ocorre em meio a tensões diplomáticas entre americanos e europeus.

O presidente americano, Donald Trump, tem expressado reiteradas reclamações contra aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). As críticas se referem à recusa deles em participar da guerra no Oriente Médio.

Líderes europeus, por sua vez, continuam ressentidos com a pressão de Trump pela anexação da Groenlândia. Eles também manifestam preocupação com o apoio dos EUA à Ucrânia no conflito contra a Rússia.

Aumento das Tensões Internacionais

O conflito no Oriente Médio adicionou mais um foco de tensão à já complexa relação transatlântica. Esse cenário pautou grande parte das discussões diplomáticas em Paris.

Em uma reunião de gabinete na Casa Branca, na quinta-feira, 26, Marco Rubio defendeu a postura americana. Ele sugeriu que as nações deveriam ser gratas por os EUA enfrentarem ameaças como a do Irã.

"Francamente, acho que países ao redor do mundo, mesmo aqueles que estão reclamando um pouco sobre isso, deveriam na verdade estar gratos pelo fato de os Estados Unidos terem um presidente que está disposto a enfrentar uma ameaça como essa", disse Rubio. A fala foi feita em referência ao Irã, conforme noticiado pela Associated Press.