EUA preparam lista de 60 venezuelanos para novas sanções por conta das eleições, dizem fontes

Os Estados Unidos prepararam uma lista com nomes de 60 autoridades do governo da Venezuela e membros de suas famílias para serem sancionados na primeira das medidas punitivas na sequência da eleição presidencial do país sul-americano em julho, de acordo com duas pessoas familiares com o assunto.

A lista proposta destaca autoridades do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), do Supremo Tribunal e da polícia de contrainteligência, acrescentaram as fontes.

O Departamento do Tesouro dos EUA apresentou a lista de sanções ao Departamento de Estado do país, elas acrescentaram, dizendo que o número de indivíduos a serem sancionados pode mudar.

As sanções podem impor a proibição de viagens para as autoridades atingidas e seus familiares, além de proibir entidades dos EUA de fazer negócios com eles.

O CNE proclamou o atual presidente venezuelano Nicolás Maduro como o vencedor da eleição do dia 28 de julho sem revelar todas as atas de votação. O Supremo Tribunal venezuelano começou, neste mês, uma auditoria dos votos, mas especialistas e observadores eleitorais afirmam que é improvável que o tribunal desafie o governo.

Washington e outros países têm dúvidas sobre a alegação de vitória de Maduro. O candidato rival Edmundo González também alegou vitória e os resultados de mais de 80% das atas publicadas pela oposição indicam uma vitória acachapante do opositor, com cerca de 67% do total.

Responsabilização

Não estava imediatamente claro quando as medidas seriam anunciadas e se alguma sanção industrial as acompanharia.O Departamento de Estado dos EUA se recusou a comentar. O Departamento do Tesouro dos EUA e o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela não responderam ao pedido de comentários.

O secretário-assistente para assuntos do hemisfério ocidental dos EUA, Brian Nichols, disse na terça-feira em postagem no X que Washington iria "responsabilizar aqueles que permitem fraude eleitoral e repressão".

O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yvan Gil, respondeu as autoridades dos EUA nos últimos dias no X, acusando Washington de organizar um "golpe de Estado" contra Maduro.

Nações vizinhas e os EUA, Canadá, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos se uniram para pedir a publicação dos resultados completos. No entanto, eles mostraram poucos sinais de uma reação dura contra o regime que muitos condenam sob a acusação de ter realizado fraude eleitoral.

Autoridades seniores dos EUA disseram que a manipulação eleitoral retirou da alegação de vitória de Maduro “qualquer credibilidade” e que abriu a porta para uma rodada de novas sanções.