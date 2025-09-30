Capa Jornal Amazônia
EUA estão preparados para endurecer contra o Hamas, ameaça Trump

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 30, que Washington está preparado para endurecer sua postura caso o Hamas não aceite o plano de paz para Gaza. "Se o Hamas não concordar com acordo de paz, seremos muito duros com eles", disse em discurso no Departamento de Guerra. Trump chegou a declarar que os EUA "podemos ter conseguido encerrar uma guerra de 3 mil anos ontem", em referência ao plano apresentado pela Casa Branca para paz em Gaza.

Sobre a guerra na Ucrânia, o republicano disse que conhece bem o presidente russo, Vladimir Putin, e que acredita em uma saída rápida para o conflito. "Achei que a guerra da Ucrânia será bem fácil de encerrar", afirmou. Ele defendeu que Putin e o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, precisam se reunir para chegar a um acordo de paz.

Trump também destacou a superioridade militar americana, em especial no campo nuclear. "Vamos melhorar nossas armas nucleares, mas não queremos usá-las nunca. Elas são muito poderosas", disse. Ele lembrou que enviou um submarino nuclear após uma "ameaça recente" da Rússia. "É uma das armas mais mortais. Ele não pode ser rastreado. Mandei só por precaução. Chamo ela de 'palavra com N'. Existem duas, e não podemos usar nenhuma das duas." Segundo ele, o submarino "está apenas à espreita" e está "certo de que não teremos que usá-lo".

O presidente americano acrescentou ainda que os EUA estão "25 anos à frente da Rússia e da China em submarinos".

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/EUA/TRUMP

