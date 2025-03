EUA dizem que foram consultados por Israel antes do novo ataque à Faixa de Gaza

A Casa Branca informou ter sido consultada pelo governo de Israel antes da retomada dos ataques contra o Hamas na Faixa de Gaza, na madrugada desta terça-feira, 18. "O governo do presidente Donald Trump e a Casa Branca foram consultadas pelos israelenses sobre os ataques a Gaza nesta noite", disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Como o presidente Trump deixou claro, o Hamas, os houthis, o Irã - todos aqueles que procuram aterrorizar não apenas Israel, mas também os Estados Unidos - terão um preço a pagar: o inferno", afirmou Leavitt, em entrevista à Fox News.

Israel lançou contra Gaza a maior ofensiva em meses nesta terça. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, justificou o ataque pela recusa do Hamas em libertar reféns e prometeu usar "força militar crescente" no território. Fonte: Associated Press.