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Mundo

EUA convocam embaixador do Iraque para criticar ataques de milícias a diplomatas americanos

Estadão Conteúdo

Os EUA convocaram o embaixador iraquiano para reclamar sobre ataques de milícias apoiadas pelo Irã, incluindo uma "emboscada" a diplomatas americanos. Embora reconhecendo que as forças iraquianas têm se esforçado para responder a esses ataques, o Secretário de Estado Adjunto Christopher Landau afirmou que Bagdá não fez o suficiente para preveni-los, segundo um comunicado.

Ele alertou o enviado do Iraque que o apoio a milícias por "elementos associados ao governo iraquiano" está prejudicando as relações entre os EUA e o Iraque, acrescentando que Washington espera medidas imediatas para desmantelar os grupos.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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