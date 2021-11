EUA: CDC recomenda vacinas da Pfizer-BioNTech para crianças entre 5 e 11 anos

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, recomendou a vacinação contra a covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos, com a dose pediátrica produzida pela Pfizer-BioNTech. A decisão de Walensky é um reforço à recomendação feita pelo Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC. Com a medida, o Centro abre a possibilidade para que 28 milhões de crianças no país sejam imunizadas contra a covid-19.

Em comunicado, Walensky disse que, com a ciência na liderança, um passo importante foi dado no combate ao coronavírus. "Como mãe, eu encorajo que pais com dúvidas converse com seus pediatras, enfermeiros da escola e farmacêuticos locais para aprender mais sobre a vacina e a importância de vacinarem suas crianças", afirmou.