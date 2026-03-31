EUA alertam para intensificação da guerra com Irã caso não haja disposição por acordo

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, alertou que o conflito com o Irã pode se intensificar se Teerã não aceitar negociar. Ele ressaltou que os próximos dias serão decisivos para a situação, destacando a abertura do presidente Donald Trump para um acordo.

Hegseth afirmou que Trump está disposto a buscar um acordo com o Irã. No entanto, ele enfatizou que a alternativa é uma escalada militar, com a possibilidade de bombardeios ainda mais intensos por parte dos EUA.

O secretário declarou ainda que uma mudança de regime ocorreu no Irã, expressando expectativa por uma liderança "mais sábia". Hegseth adicionou que o Irã não possui meios para evitar o avanço das operações americanas, que continuam a causar destruição em massa no país.

Ações militares dos EUA contra o Irã

O general Dan Caine detalhou a atuação militar dos EUA, confirmando que as forças continuam a atingir instalações-chave de fabricação e pesquisa no Irã. Ele explicou que os ataques visam destruir as capacidades de mísseis balísticos iranianos.

Caine também informou que a Marinha americana foca em neutralizar a capacidade do Irã de lançar minas marítimas, com mais de 150 embarcações iranianas já destruídas. A campanha busca reduzir significativamente a capacidade operacional das forças do país.