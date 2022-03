Estudo revela que quem usa maconha após os 30 anos tem menos sucesso

Quem usa maconha depois dos 30 anos tem menos chances de conseguir um emprego e comprar a casa própria . É o que aponta um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália. Cerca 10.000 mil pessoas foram usadas como objeto de pesquisa.

VEJA MAIS

No estudo, os pesquisadores coletaram dados de pessoas que usavam drogas como a maconha e a anfetamina, na faixa etária entre 21 e 30 anos. As perguntas eram direcionadas à educação, renda, realização pessoal e conquista de bens, como a casa própria.

Dos entrevistados que relataram fazer uso de substâncias ilícitas, a maioria declarou ainda não ter conseguido obter sucesso profissional. Mas, o ‘fracasso’ estaria ligado ao uso de drogas? De acordo com a pesquisa, não exatamente. Porém, o envolvimento com elas traria maior peso social aos usuários. Assim, o consumo regular de maconha ou de anfetamina estaria vinculado a resultados negativos, dificultando a manutenção e o alcance de metas.

“Em comparação com os não usuários, os usuários regulares de cannabis eram mais propensos a se envolver em consumo de álcool de alto risco, fumar tabaco, usar outras drogas ilícitas e também em maior risco de desenvolver depressão e menos propensos a ter um emprego remunerado, Além disso, grande parte dos que estavam na faixa dos 35 anos não mantinham relacionamentos afetivos”, explicou o Dr. Gary Chan , do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Uso de Substâncias Juvenis da UQ, um dos autores do estudo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)